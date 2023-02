Μετά τη ρατσιστική επίθεση ο Αλάμπα έδωσε εξηγήσεις επειδή ψήφισε τον Μέσι (pics)

Ο διεθνής Αυστριακός αμυντικός ήταν αυτός που ψήφισε για τα βραβεία της FIFA, όπως συνέβη με τους αρχηγούς των εθνικών ομάδων.

Πρώτη επιλογή του ήταν ο Μέσι, δεύτερη ο Μπενζεμά, κάτι το οποίο προκάλεσε την οργή των οπαδών των Μαδριλένων, που θα περίμεναν να ψηφίζει πρώτο τον Γάλλο, αφού είναι συμπαίκτες.

«Σχετικά με το βραβείο FIFA The Best: Η εθνική Αυστρίας ψηφίζει γι' αυτό το βραβείο ως ομάδα, όχι μόνο εγώ. Όλοι στο συμβούλιο της ομάδας μπορούν να ψηφίσουν και έτσι αποφασίζεται. Όλοι ξέρουν, ειδικά ο Καρίμ, πόσο τον θαυμάζω και τις εμφανίσεις του. Και έχω πει συχνά ότι για μένα είναι ο καλύτερος επιθετικός στον κόσμο, και αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Χωρίς αμφιβολία» έγραψε ο Αλάμπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Regarding FIFA The Best Award:

The Austrian national team vote for this award as a team, not me alone. Everyone in the team council is able to vote and that's how it's decided.



Everyone knows, especially Karim, how much I admire him and his performances