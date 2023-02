H επιστολή του Τεν Χάαγκ στους οπαδούς της Γιουνάιτεντ: «Δε θα σταματήσουμε εδώ»

Αναλυτικά η επιστολή του Ολλανδού προπονητή:

«Προς όλους τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ,

Ήθελα να αφιερώσω χρόνο για να σας μιλήσω σήμερα το πρωί.

Όταν έφτασα στον σύλλογο, μιλήσαμε για την πρόκληση και τη σημασία της επανένωσης αυτής της ομάδας παικτών με τους καταπληκτικούς οπαδούς μας. Πιστέψτε με, αυτή η ομάδα γνωρίζει ακριβώς πόσο σημαντικοί είστε. Το δέσιμο μεταξύ των φιλάθλων και της ομάδας είναι εκεί για να τον δουν όλοι και αυτό που ζήσαμε μαζί χθες θα το ενισχύσει ακόμα περισσότερο.

Η ατμόσφαιρα που δημιουργήσατε στο Γουέμπλεϊ ήταν απίστευτη. Από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο ήσασταν εκεί μαζί μας, οδηγώντας την ομάδα, υποστηρίζοντας και ενθαρρύνοντάς την να ξεπεράσει τη γραμμή για να φέρει το τρόπαιο πίσω στο Μάντσεστερ. Για όσους από εσάς δεν μπορούσατε να είστε εκεί, νιώσαμε την υποστήριξή σας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι. Να ξέρετε ότι ο καθένας από εσάς θα παίζει πάντα τον ρόλο του στην επιτυχία αυτής της ομάδας.

Είμαι περήφανος για τους παίκτες και το επιτελείο μου για την προετοιμασία και τις εμφανίσεις τους. Χθες είδαμε την απαιτούμενη επιθυμία, πνεύμα και αποφασιστικότητα που πρέπει να απαιτήσουμε από όλους όσους εκπροσωπούν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Θέτουμε υψηλά πρότυπα καθημερινά. Στο Γουέμπλεϊ ικανοποιήσαμε αυτές τις απαιτήσεις και πήραμε την ανταμοιβή του πρώτου μας τροπαίου μαζί.

Γνωρίζουμε τη σημασία των τροπαίων σε όλη την ιστορία αυτού του μεγάλου συλλόγου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φέρνουμε το τρόπαιο πίσω στο Ολντ Τράφορντ, αλλά δεν είμαστε σε καμία περίπτωση ικανοποιημένοι και δεν θα σταματήσουμε εδώ. Μαζί ζήσαμε το συναίσθημα του τι σημαίνει να κερδίζουμε μαζί για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Είναι πραγματικά υπέροχο και θα κάνει τον καθένα μας πιο πεινασμένο για περισσότερη επιτυχία.

Αυτή η ομάδα έχει κάνει μεγάλα βήματα τους τελευταίους μήνες, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά να ακολουθήσουν. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι στο Κάρινγκτον θα εργάζονται συνεχώς γιατί γνωρίζουμε ότι αυτός ο σύλλογος και εσείς, οι υποστηρικτές μας, αξίζετε περισσότερες υπέροχες μέρες όπως αυτή. Θα επιστρέψουμε στη δουλειά σήμερα, με πλήρη προσήλωση τώρα στην προετοιμασία για να αντιμετωπίσουμε τη Γουέστ Χαμ στο Κύπελλο Αγγλίας το απόγευμα της Τετάρτης (1/4).

Δεν θα υπάρχει κανένας εφησυχασμός στην επιθυμία μας να επιστρέψουμε αυτόν τον σύλλογο εκεί που θέλουμε να είμαστε. Να ξέρετε ότι είστε ζωτικής σημασίας για αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και πάρτε αυτό που συνέβη χθες ως απόδειξη του τι μπορεί να συμβεί όταν είμαστε όλοι μαζί.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και την αφοσίωσή σας».

✍️ To all Manchester United supporters...



If this heartfelt message from Erik doesn't give you goosebumps, nothing will ❤️#MUFC || #CarabaoCup