Η μυθική φωτογραφία της FIFA για τον Μέσι (pic)

Λίγη ώρα αργότερα, μάλιστα ο επίσημος λογαριασμός της FIFA στα Social Media, ανάρτησε μια μυθική φωτογραφία, αφιερωμένη στον Αργεντινό σταρ.

Ο Μέσι με την φανέλα της Αργεντινής και δίπλα ο... μικρός εαυτός του με μια φανέλα της Νιούελς Ολντ Μπόις σε μια σύνδεση του παρελθόντος και του τώρα για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή.

Φυσικά από την φωτογραφία δεν θα μπορούσε να λείπει και η παραπομπή στο Παγκόσμιο Κύπελλο που κατέκτησε ο Μέσι με την Εθνική Αργεντινής.

The little boy from Rosario, Argentina 🇦🇷#TheBest | #Messi pic.twitter.com/kNtFjwyp2K