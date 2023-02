Τελεσίγραφο σε Πότερ - Τι πρέπει να κάνει για να σώσει το... κεφάλι του στην Τσέλσι!

Σύμφωνα με τα βρετανικά ταμπλόιντ, ο Πότερ πρέπει να αλλάξει άμεσα την κατάσταση στην Τσέλσι, σε διαφορετική περίπτωση θα απολυθεί. Μάλιστα, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της «Telegraph», οι παίκτες και ειδικά πρωτοκλασάτοι, δεν είναι ικανοποιημένοι με την παρουσία του, αλλά και πεπεισμένοι ότι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Από την άλλη, έχει προκαλέσει τον θυμό αυτών που συχνά-πυκνά δεν συμπεριλαμβάνει στην αποστολή για τις αναμετρήσεις των «μπλε», με αποτέλεσμα να έχει χάσει και την ισχύ του στα αποδυτήρια.

Και, βέβαια, σ' όλα αυτά έχει λόγο και η διοίκηση της Τσέλσι. Ο Πότερ φαίνεται να έχει χάσει την εμπιστοσύνη της διοίκησης, η οποία τον στήριξε από το πρώτο «στραβοπάτημα» και τα επόμενα δύο παιχνίδια των Λονδρέζων, κόντρα σε Λιντς (4/3) και Ντόρτμουντ (7/3), θα είναι πολύ σημαντικά για την παραμονή ή την απόλυσή του από τον σύλλογο.

Ο Πότερ βρίσκεται στο τιμόνι της Τσέλσι από τον Σεπτέμβρη του 2022 και σε 26 αγώνες στον πάγκο της μετρά εννέα νίκες, επτά ισοπαλίες και δέκα ήττες.

