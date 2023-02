Πόσα WTF χωράνε σ’ ένα ντέρμπι;

Yolo (you only live once)!

Δεν είναι μόνο η αγάπη που κρύβεται στις λεπτομέρειες. Είναι και η διάθεση ενός ποδοσφαιριστή. Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς τα έκανε όλα σωστά στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης. Έβαλε και το γκολ που τόσο έψαχνε, αλλά οι πιο yolo στιγμές του στο παιχνίδι, εκείνες που μαρτυρούν την ψυχολογία του παίκτη, όταν ο παίκτης πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, δεν κατέληξαν στα δίχτυα. Το τακουνάκι που βγάζει τετ-α-τετ τον Αραούχο ήρθε νωρίς-νωρίς στο ματς για να δείξει τη διάθεση και η ατομική του ενέργεια στο 74ο λεπτό του ματς (μετά το 4.15 στο δεύτερο βίντεο) συμπλήρωσε εκείνο που τα στατιστικά θα αποδείκνυαν αργότερα. Ο Σέρβος ήταν σεληνιασμένος!

Σε μια αγωνιστική που τα γκολ ήταν ελάχιστα, εκείνος πέτυχε ένα από τα πιο καθοριστικά και πιθανότατα το πιο όμορφο. Το παιδί του Αγίου Βαλεντίνου, ο Σωτήρης Τσιλούλης, ο οποίος είχε γενέθλια στις 14 Φεβρουαρίου και έκλεισε τα 28 του χρόνια, γιόρτασε με γκολ, αλλά αυτή τη φορά μπόρεσε και να το χαρεί. Ο εξτρέμ της Λαμίας είχε σκοράρει για πρώτη φορά φέτος στο πρωτάθλημα στο ματς με τον ΟΦΗ στις 13 Φεβρουαρίου, αλλά η ομάδα του ηττήθηκε 1-4, οπότε τι να συζητάμε, όμως το γκολ απέναντι στον Βόλο είχε μια κάποια αξία. Μικρότερη από εκείνη που θα ήθελε, αφού ήρθε η ισοφάριση, αλλά αξία ενός βαθμού, διόλου αμελητέου όπως ήρθαν και τα υπόλοιπα αποτελέσματα.