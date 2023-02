Έγραψε ιστορία με τη Γιουνάιτεντ ο Ντε Χέα - Άφησε πίσω του τον Σμάιχελ (pic)

Ο Νταβίντ Ντε Χέα θα θυμάται για πολλά χρόνια τον τελικό με τη Νιούαστλ (2-0). Όχι μόνο διότι κατάφερε να κατακτήσει τρόπαιο, αλλά γιατί αυτό το «μηδέν» σημαίνει πολλά για τον ίδιο, αλλά και για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας είναι, πλέον, αυτός με τα περισσότερα clean sheets με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Ντε Χέα κράτησε για 181η φορά ανέπαφη την εστία του ως γκολκίπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ξεπέρασε τον θρυλικό Πίτερ Σμάιχελ, που βέβαια έφτασε σε αυτή την επίδοση σε 125 ματς λιγότερα.

David De Gea has now kept 181 clean sheets for Manchester United, that’s more than any other goalkeeper in the club’s history:



🥇 David De Gea - 181

🥈 Peter Schmeichel - 180

🥉 Alex Stepney - 175



Man Utd’s Numero Uno. 1️⃣ pic.twitter.com/VdLYOBsasz