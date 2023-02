Εκεί δεν είναι, απλά, Κυριακή, είναι Αγγλία: Χειροπέδες σε φίλο της Τότεναμ για ομοφοβική συμπεριφορά

Έτσι έγινε και στην προκειμένη... Φίλος της Τότεναμ συνελήφθη από τις Αρχές, διότι τραγουδούσε ομοφοβικά συνθήματα με την ανακοίνωση, μάλιστα, να κάνει η ίδια η ομάδα του Λονδίνου.

Επί της ουσίας, βέβαια, η Τότεναμ απαντούσε στις κατηγορίες σχετικά με τα ομοφοβικά συνθήματα που ακούστηκαν από τις κερκίδες του γηπέδου της κατά τη διάρκεια της σαββατιάτικης (26/2) αναμέτρησης, ανακοινώνοντας πως ένας φίλαθλός της συνελήφθη από τις Αρχές και ξεκαθαρίζοντας πως τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο γήπεδό της!

We can confirm an individual was arrested for use of homophobic language. There is no place for discrimination at Tottenham Hotspur. https://t.co/tsc9VbqR3i