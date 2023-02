Οπαδοί της Σιόν έκαψαν την φανέλα του Μπαλοτέλι! (vid)

Δύσκολες μέρες για τον Μάριο Μπαλοτέλι, ο οποίος δεν έφερε στην Σιόν αυτό που περίμεναν όλοι. Ο ελβετικός σύλλογος βολοδέρνει στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα και παρά τα 5 γκολ σε 12 εμφανίσεις, ο Ιταλός στράικερ μοιάζει περισσότερο με τουρίστα, παρά με ποδοσφαιριστή.

Μάλιστα, λίγο μετά την αντικατάσταση του στο ταπεινωτικό 4-0 από την Σεντ Γκάλεν, ένας οπαδός της Σιόν σκαρφάλωσε στα κιγκλιδώματα και έβαλε φωτιά σε μία φανέλα του Μπαλοτέλι, ο οποίος αποχώρησε από το γήπεδο υπό τις έντονες αποδοκιμασίες των οπαδών της ομάδας του.

Balotelli jersey is burned by his own fans in the stadium😂#FCSion #sfl pic.twitter.com/A6BkZ3p30g