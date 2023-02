Συμπλοκές και «ξύλο» ανάμεσα σε οπαδούς των Ρέιντζερς και Σέλτικ (vid)

Γνώριμες για τα ελληνικά δεδομένα εικόνες κατέγραψε ένας Σκωτσέζος φίλαθλος μόλις στις 9 το πρωί.

Όπως φαίνεται στο βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στο τουίτερ, οπαδοί των Σέλτικ και Ρέιντζερς, είχαν δώσει ραντεβού για να «τσακωθούν» ενόψει του τελικού του Λιγκ Καπ που θα πραγματοποιηθεί σήμερα (26/2 17:00) στο Χάμπντεν Παρκ.

Κάποιες ώρες αργότερα, αρκετοί ανέφεραν πως υπήρξαν ήπιες συμπλοκές και σε άλλα μέρη της πόλης, παρά τα αυστηρά μέτρα που είχαν λάβει οι αστυνομικές δυνάμεις της Γλασκώβης.

Δείτε το βίντεο:



Rangers v Celtic this morning, only just gone 9am 👀🤣



pic.twitter.com/xCuvUVDF6V