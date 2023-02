Χωρίς Χάμες στην αποστολή, αλλά με Φορτούνη - Κανός ξεκινά ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Χάμες Ροντρίγκες αναμενόταν να είναι έτοιμος για το ντέρμπι, ωστόσο ο Μίτσελ αποφάσισε να αφήσει εκτός αγώνα (σ.σ. εκτός και από την αποστολή τελικά) τον Κολομβιανό σούπερσταρ, αφού φαίνεται ότι οι ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν δεν υποχώρησαν στο 100%. Έτσι, στο ντέρμπι αιωνίων της 24ης αγωνιστικής ξεκινά στο «10» ο Κώστας Φορτούνης, με τους Κανός και Μπιέλ στα άκρα της επίθεσης και τον Μπακαμπού σε θέση φορ. Εμβιλά και Χουάνγκ θα είναι οι δύο κεντρικοί χαφ, με τετράδα άμυνας τους Ρέαμπτσιουκ, Μπα, Σωκράτη, Ροντινέι και στο τέρμα τον Πασχαλάκη.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ρέαμπτσιουκ, Μπα, Παπασταθόπουλος, Ροντινέι, Χουάνγκ, Εμβιλά, Φορτούνης, Κανός, Μπιέλ, Μπακαμπού.

