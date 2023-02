Βρέθηκε λύση με Πάρντιου: Ανακοινώθηκε «φιλικό» διαζύγιο από την ΠΑΕ Άρης

Η ΠΑΕ Άρης με επίσημη ανακοίνωσή της η οποία μάλιστα υπάρχει και στην αγγλική γλώσσα επισημοποιήσε το διαζύγιο με τον Άλαν Πάρντιου, αφού προέκυψε λύση στις διαπραγματεύσεις που υπήρχαν σχετικά με τους οικονομικούς όρους του συμβολαίου του.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη λύση -κοινή συναινέσει- της συνεργασίας της με τον Alan Scott Pardew.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARIS F.C announces that it has reached a mutual agreement with Alan Scott Pardew to terminate his employment contract with the club.

We would like to thank him for his corporation, and we wish him success in his next venture.