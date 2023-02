Ο Λόβρεν ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική Κροατίας

Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο έμπειρος αμυντικός της Λιόν, ανακοίνωσε την απόφαση του, μετά από 14 χρόνια καριέρας με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Ο 33χρονος Λόβρεν, κλήθηκε για πρώτη φορά στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το 2009 κι έκτοτε αγωνίσθηκε 78 φορές και σημείωσε πέντε γκολ.

Επί σειρά ετών, διετέλεσε βασικό στέλεχος της εθνικής Κροατίας, ενώ συμμετείχε, τόσο στον τελικό του Μουντιάλ της Ρωσίας, όσο και στον «μικρό τελικό» στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ.

«Αγαπητή εθνική ομάδα, αγαπητοί φίλαθλοι,

Θα ήθελα να σας πω μερικά όχι και τόσο ευχάριστα νέα, αλλά πιστέψτε με, πήρα αυτή την απόφαση μετά από πολλή σκέψη. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο για μένα, και όσο το γράφω προσπαθώ να μην κλάψω, αλλά με γνωρίζετε ήδη καλά ως άνθρωπο με καρδιά και συναισθήματα.

Έφτασε η μέρα που πρέπει να αποχαιρετήσω την εθνική ομάδα της Κροατίας, παρόλο που εξακολουθώ να βλέπω τον εαυτό μου ως ένθερμο οπαδό που θα εμψυχώνει πάντα την εθνική του ομάδα.

Από παιδί ονειρευόμουν ότι θα έπαιζα σε μεγάλες διοργανώσεις, με την πιο όμορφη φανέλα με τη σκακιέρα. Φόρεσα για πρώτη φορά τα ερυθρόλευκα τετράγωνα όταν ήμουν εννιά χρονών και δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το ιδιαίτερο συναίσθημα -σαν να φορούσα την κάπα του Superman. Ένιωθα δυνατός, σίγουρος, ατρόμητος, όπως ακριβώς ο ήρωάς μου ο Superman.

Απερίγραπτο. Θα θυμάμαι για πάντα την 8η Οκτωβρίου 2009 ως το επίσημο ντεμπούτο για την πατρίδα μου» έγραψε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

Thank you @HNS_CFF for everything!



Forever in my heart. ❤️🙏🏼 pic.twitter.com/GSebjeEKK8