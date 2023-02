Απίθανο στιγμιότυπο: ο Μπερνάρντο Σίλβα έδινε οδηγίες στον Γκουαρδιόλα! (vid)

Η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε στο 1-1 με τη Λειψία, επί γερμανικού εδάφους, στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες για την φάση των «16» του Τσάμπιονς Λιγκ.

Εντύπωση προκάλεσε, μάλιστα, το γεγονός ότι παρότι οι «Πολίτες» δεν τα πήγαιναν καλά, ο Γκουαρδιόλα δεν έκανε καμία αλλαγή!

Και, επίσης, οι τηλεοπτικές κάμερες «έπιασαν» κάποια στιγμή τον Ισπανό προπονητή να είναι προβληματισμένος και να δέχεται οδηγίες από τον Μπερνάρντο Σίλβα!

No matter how smart you are, if you don’t accept feedback you won’t have leaders and without leaders it’s difficult to win here Bernardo Silva alerting Guardiola abt something on the pitch and from what I’ve understood Guardiola will alert Mahrez on the offside trap from Leipzig pic.twitter.com/sszOpEkZoe