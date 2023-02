Μαγική στιγμή: Οπαδοί της Ίντερ και της Πόρτο ενώνονται και τραγουδούν για τον... Μουρίνιο

Μιλάμε για τον «Special One», για έναν από τους καλύτερους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Πάντα εκεί, όταν το επιβάλλει η στιγμή, όταν οι κάμερες είναι ανοιχτές και τραβάνε ανελλιπώς, για να γίνει την επομένη πρωτοσέλιδο. Πλέον γίνεται θέμα συζήτησης και εν τη απουσία του.

Το όνομα του Πορτογάλου, είναι γραμμένο με χρυσά γράμματα στα βιβλία της ιστορίας των Ίντερ και Πόρτο. Ένα ιστορικό τρεμπλ με τους «Νερατζούρι» το 2010, δύο χρονιές στην κορυφή της Ευρώπης με την Πόρτο (κατάκτηση UEFA 2003, κατάκτηση Champions League to 2004) οι οποίες συνοδεύονται με εγχώριους τίτλους, τον καθιστούν σε προπονητικό τοτέμ για τις δύο ομάδες για τον 21ο αιώνα. Και με βάση αυτά, κατάφερε και κάτι αλλιώτικο μα συνάμα ξεχωριστό.

Το βράδυ της Τετάρτης (22/2), λίγη ώρα πριν ξεκινήσει ο αγώνας ανάμεσα στις 2 ομάδες, οι οπαδοί των δύο ομάδων βρέθηκαν στο μετρό, χαρίζοντας μια όμορφη στιγμή στους επιβαίνοντες αλλά και σε όλους εμάς που είδαν το στιγμιότυπο. Οι οπαδοί και των δύο «ενώθηκαν» βάζοντας στην άκρη την αντιπαλότητα τους, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του «Μου», τιμώντας τον για τις ένδοξες στιγμές που τους χάρισε και περνώντας ένα διαφορετικό μήνυμα σε όλους.

Δείτε εδώ το βίντεο:

Inter and Porto fans united in singing José Mourinho’s name. The visiting fans also vocal in chanting “If you’re not bouncing you’re a Juventino” pic.twitter.com/HW6kXEdVb7