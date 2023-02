Γκατσίνοβιτς και Ζίβκοβιτς αξίζουν όλο το χειροκρότημα! (pic)

Δίχως αμφιβολία είναι μία από τις μεγάλες στιγμές της φετινής Stoiximan Super League σε μία περίοδο, μάλιστα, που ακούγονται και γράφονται πολλά.

Η εικόνα αυτή, μάλλον, αντιπροσωπεύει το ποδόσφαιρο που θα θέλαμε να έχουμε ή πιο σωστά που θα θέλαμε να βλέπουμε.

Είναι μία φωτογραφία που ανήρτησε πριν από μερικές ώρες στον λογαριασμό του στο Instagram σε insta storie ο άσος της ΑΕΚ, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Ναι, η ανάρτηση έγινε και ενώ είχαν προηγηθεί στο ματς πολλά που κρίνονται από τον καθένα ως ορθά ή λανθασμένα.

Και πάμε στο προκείμενο... Ο σταρ της ΑΕΚ, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς ανήρτησε μία φωτογραφία, όπου είναι αγκαλιασμένος με τον άσο του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ναι, είναι δύο παίκτες με ξεχωριστή σχέση που έχουν μοιραστεί νεαρότεροι την τεράστια επιτυχία στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Σερβίας.

Στα γήπεδα της Νέας Ζηλανδίας και το Παγκόσμιο Νέων του 2015, η Σερβία πήγε all the way. Απέκλεισε διαδοχικά στα νοκ-άουτ Ουγγαρία, Η.Π.Α., Μάλι κέρδισε στην παράταση την Βραζιλία με 2-1 και αυτό που ακολούθησε στην επιστροφή της αποστολής στο Βελιγράδι δεν είχε προηγούμενο, αφού ήταν ο πρώτος παγκόσμιος τίτλος σε οποιοδήποτε ηλικιακό γκρουπ στο ποδόσφαιρο για τους πλάβι.

Στα γήπεδα της Νέας Ζηλανδίας, όπου ο Ζίβκοβιτς μπήκε στην καλύτερη ενδεκάδα της διοργάνωσης γεννήθηκε μία δυνατή φιλία που κρατάει μέχρι και σήμερα. Μπαλαδόροι και δύο, ταίριαξαν με την μία. Αυτοκόλλητοι στις προπονήσεις, στους πανηγυρισμούς, στα αστεία.

Και στο ντέρμπι υπήρξε αυτή η σκηνή που αναρτήθηκε στα social media από τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Δείτε τη φωτογραφία: