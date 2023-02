Η ΑΕΚ είναι δυνατή και προχωρά, οι άλλοι μένουν πίσω…

Στα μάτια μου είναι φανερό, πως θέλουν να ρίξουν την μπάλα στην εξέδρα, γιατί μέσα στο γήπεδο η ΑΕΚ δεν έχει αντίπαλο. Γράφει ο Στ. Καζαντζόγλου.

Πέρασαν πλέον αρκετές ώρες από το βράδυ της Κυριακής. Η ΑΕΚ έχασε από τον ΠΑΟΚ. Συνέβησαν πολλά για να υπάρξει αυτή η συνθήκη, αλλά έγιναν. Οσοι βλέπουν και καταλαβαίνουν, κατάλαβαν. Οσοι θέλουν να ζουν σε εικονική πραγματικότητα, συνεχίζουν ακάθεκτοι. Αλλωστε, όπως λέει η πιάτσα, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Κάποια στιγμή, όσα αναχώματα και εάν θέτεις, έρχεται η στιγμή που ξεγυμνώνεσαι από αυτήν και δεν μπορείς πια να ζεις ως αρνητής της αλήθειας. Πλην ειδικών, σχεδόν κλινικών, περιπτώσεων.

Είναι φανερό εδώ και καιρό, πως για αρκετό κόσμο είναι τροφή όλα αυτά. Ζουν μέσα από αυτήν την ένταση. Πολλές φορές αφήνοντας πίσω ακόμα και την ομάδα, έχοντας μοναδικό κίνητρο πως θα ζήσουν για λίγο το όνειρο και να έρθουν στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Αλλά ξέρετε, ακόμα και οι πιο φολκλόρ περιπτώσεις, κάποια στιγμή ξεφτίζουν. Οσο κι αν αυτός ο τόπος έλκεται από τη γραφικότητα, υπάρχουν στιγμές που λες σώνει. Φτάσαμε στο τέρμα.

Ο βασιλιάς της ζούγκλας

Enough is enough που λένε και οι γραμματιζούμενοι. Το θέμα δεν αφορά αυτούς, αλλά τους υπόλοιπους. Θέλεις να γίνεις μέρος στο πανηγύρι των ζουρλών; Θέλεις να γίνεις ο βασιλιάς της ζούγκλας; Συνήθως, αυτός που φωνάζει περισσότερο και κάνει θόρυβο, είναι ο πιο αδύναμος. Εκείνος που δεν θέλει να πάει στην ουσία ενός θέματος, γιατί είναι ρηχός και δεν μπορεί να βρει λύση. Οπότε, το πάει στο τσάμικο και όποιος αντέξει.

Αρα, το ερώτημα είναι προς εμάς/εσάς. Θέλετε να συμμετέχετε σε όλο αυτό; Δεν θεωρώ πως έχει μείνει εκτός από τέτοιες διαδικασίες. Είναι καταστάσεις που κατά περιόδους οδηγούν σε ένταση. Αλλά στο τέλος της ημέρας, μεγάλα παιδιά είμαστε, ας υπάρξει αυτοκυριαρχία και ας αποφασίσουμε πως θέλουμε να πορευθούμε. Οποιος θέλει να μείνει και να συνεχίσει με κρύα αστεία, με μεζούρες, με δοκάρια, με σκούφους και με όλα τα υπόλοιπα, χαρά του και μαγκιά του. Δεν θα πάρω.

Το «πακέτο» της ΑΕΚ

Ξέρετε, πάντα πιστεύω, πως εκείνος που δουλεύει, που είναι καλύτερος, που έχει μεθοδολογία, επιμονή και επίγνωση της πραγματικότητας, αργά ή γρήγορα θα δικαιωθεί. Και όταν αναφερόμαστε για ελληνικό ποδόσφαιρο φέτος, όλο το πακέτο που περιγράφω το βλέπω να καλύπτεται πιο καλά από οπουδήποτε αλλού, από την ΑΕΚ. Σαφώς και υπάρχουν πολλοί και σημαντικοί αγωνιστικοί αντίπαλοι, αλλά η ΑΕΚ υπερέχει.

Ισως γι’ αυτό, εδώ και εβδομάδες βιώνουμε όλη αυτήν την έκρηξη τοξικότητας. Γιατί δεν παίζεται η δουλειά αλλού, γιατί η ΑΕΚ δείχνει μέσα στο γήπεδο πόσο μεγάλη ποιοτική διαφορά έχει με τον εγχώριο ανταγωνισμό, οπότε ζητείται τρόπος να πάει η δουλειά αλλού. Μια στα πειραγμένα δοκάρια του Περιστερίου και στα φαιδρά που ακολούθησαν την ανακάλυψη τους από την ΑΕΚ, μια στη δημιουργία εντυπώσεων και τη στοχοποίηση του Αραούχο και έχει ακόμα μπόλικο πράγμα.

Δεν έχει αντίπαλο στο γήπεδο

Όπως έλεγε εύστοχα ένας φίλος, ακόμα είμαστε στο σερβίρισμα των… κουβέρ. Οσο περνά ο καιρός και φτάνουμε στο κυρίως μενού του πρωταθλήματος και του κυπέλλου, θα χρειαστεί να υπάρξουν τεράστιες αντοχές και ψυχραιμία. Είναι δεδομένο, πως θα επιχειρηθεί ουκ ολίγες φορές και από διάφορες κατευθύνσεις, να χαθεί το τόπι. Παλιά τους τέχνη κόσκινο. Το θέμα εναπόκειται σε εμάς και πόσο θέλουμε να παίξουμε σε αυτό το γαϊτανάκι της τρέλας.

Στα μάτια μου είναι φανερό, πως θέλουν να ρίξουν την μπάλα στην εξέδρα, γιατί μέσα στο γήπεδο η ΑΕΚ δεν έχει αντίπαλο. Αναλογιστείτε πως στα μεγάλα παιχνίδια της σεζόν μέχρι τώρα έχει δύο πεντακάθαρες νίκες στη Νέα Φιλαδέλφεια επί ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού (ο Ολυμπιακός πήρε μόνο την… κρυάδα του κυπέλλου) και εκτός έδρας έχει μια ισοπαλία και δύο ήττες με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Καμπάκοφ και Εσκάν. Γλύκισμα.

Με τον δικό της τρόπο

Εκτιμώ, πως το κρίσιμο είναι το καθαρό μυαλό και η σκέψη. Μη χαρίζετε σε κανέναν, τη δυνατότητα να σκέφτεστε, να κρίνετε και να αναλύετε κάθε υπόθεση που σας ενδιαφέρει. Όπως συμβαίνει συχνά και στην πολιτική, αυτό που εξυπηρετεί εκείνους που χειρίζονται την εξουσία, είναι να συμμετέχουν στις εκλογές όσο γίνεται λιγότεροι και οι αποφάσεις να λαμβάνονται μεταξύ τους. Ετσι και εδώ, θέλουν να απομακρύνουν τη βαθιά πλειοψηφία του φίλαθλου κόσμου και να κάνουν δουλειά μέσα από το ακροατήριο τους.

Ετσι θα γίνει, εάν έτσι τους επιτραπεί. Εγώ πάλι, προτιμώ να βλέπω ποδόσφαιρο. Να βλέπω την ΑΕΚ να κεντάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να βλέπω παικταράδες πάνω στο χορτάρι και να ξεχειλίζουν στον πάγκο, να διαπιστώνω μια ενδιαφέρουσα ποδοσφαιρική πρόταση από τον Αλμέιδα και τους υπόλοιπους του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ξέρετε, αυτός είναι πάντα ο τρόπος της ΑΕΚ. Και αυτός θα τη δικαιώσει και πάλι.