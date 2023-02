Λίβερπουλ: Σφοδρές αποδοκιμασίες στον ύμνο του Champions League…

Λίγους μήνες μετά τον περσινό τελικό του Champions League, η Λίβερπουλ φιλοξενεί στο Άνφιλντ την Ρεάλ Μαδρίτης, με τους φίλους των «Reds», να εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για την στάση της UEFA στον τελικό του Παρισιού.

Στην διάρκεια του καθιερωμένου ύμνου του Champions League το γήπεδο της Λίβερπουλ σείστηκε από τις αποδοκιμασίες των οπαδών των «Reds», που θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν ότι δεν συγχωρούν τα όσα έγιναν στον περσινό τελικό.

🗣 Liverpool fans made their anger at UEFA clear with a vehement protest ahead of their fixture against Real Madridhttps://t.co/L4Psr3oqgI