Οι 11άδες του Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης (pics)

Χωρίς τον Τόνι Κρος θα αγωνιστεί η Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Λίβερπουλ, με τον Γερμανό ωστόσο να ξεπερνά το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε και να βρίσκεται κανονικά στην αποστολή.

Αναλυτικά οι δύο 11άδες:

Λίβερπουλ (Γιούργκεν Κλοπ): Άλισον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Γκόμεζ, Βαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Μπαίτσετιτς, Φαμπίνιο, Χέντερσον, Σαλάχ, Χάκπο, Νούνιες.

Ρεάλ Μαδρίτης (Κάρλο Αντσελότι): Κουρτουά, Καρβαχάλ, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Αλάμπα, Καμαβίνγκα, Βαλβέρδε, Μόντριτς, Ρόντρίγκο, Βινίσιους, Μπενζεμά

⭐ #LIVRMA TEAM NEWS ⭐



Our line-up to face @realmadrid tonight in the #UCL last-16 first leg 🔴