Γιάνκτο: «Ο κόσμος του ποδοσφαίρου είναι ομοφοβικός, θέλω να βοηθήσω και άλλους να κάνουν come out»

Για την απόφασή του να κάνει come out μίλησε ο Γιακούμπ Γιάνκτο, λέγοντας πως θέλει να βοηθήσει άλλους ανθρώπους να αποκαλύψουν τη σεξουαλική τους ταυτότητα.

Come out έκανε πριν λίγες μέρες ο Γιακούμπ Γιάνκτο, με τον διεθνή Τσέχο ποδοσφαιριστή να αποκαλύπτει πως να δηλώνει δημόσια πως είναι ομοφυλόφιλος. Έτσι, σε συνέντευξή του, ο 27χρονος μίλησε για αυτή την απόφαση που πήρε, λέγοντας πως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι φοβούνται να κάνουν come out και αυτούς θέλει να βοηθήσω κι αυτός, ενώ παράλληλα δήλωσε πως ο κόσμος του ποδοσφαίρου είναι ομοφοβικός.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:



«Ο κόσμος του ποδοσφαίρου είναι σίγουρα ομοφοβικός. Γιατί αν εγώ είμαι ο πρώτος ποδοσφαιριστής αυτού του επιπέδου που βγαίνει μπροστά, αυτό μιλά από μόνο του. Θα προστατεύω την πρώην σύζυγό μου και τον γιο μου. Είναι 3,5 ετών και ελπίζω όταν θα είναι 7 ή 8 να υπάρχει περισσότερη ελευθερία.



Η απόφαση ήταν αρκετά σημαντική για μένα και είμαι πολύ χαρούμενος. Για κάποιους είναι επανάσταση, για μένα είναι απολύτως φυσιολογικό. Η αντίδραση του κόσμου; Με χειροκρότησαν στον πρώτο αγώνα μετά το come out συνεπώς ήταν πολύ ωραία η αίσθηση της αποδοχής.



Το πρόβλημα είναι οι εκτός έδρας αγώνες. Οι οπαδοί θα σου πουν άσχημα λόγια, έτσι είναι οι οργανωμένοι. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται να κάνουν come out και αυτούς θέλω να βοηθήσω κι εγώ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα μας γυρίσει μπούμερανγκ, δεν θέλω να το σκέφτομαι έτσι. Έχω το κεφάλι μου ψηλά και πάντα θα το έχω.



Αυτές οι εκφράσεις μού φαίνονται υπερβολικές, όπως είπε ο Κλαούντιο Ρανιέρι, είμαστε όλοι μια οικογένεια. Απλά ελπίζω ότι όλα αυτά θα γίνουν μια κανονικότητα, ένα θετικό μήνυμα»