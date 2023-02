Στην Άρσεναλ έως το 2024 ο Μοχάμεντ Ελνένι

Την επέκταση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2024 υπέγραψε την Τρίτη (21/2) ο Μοοχάμεντ Ελνένι.

Έτσι η Άρσεναλ ανακοίνωσε την παραμονή του Αιγύπτιου διεθνή αμυντικού μέσου και τη νέα σεζόν.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δήλωσε, αμέσως μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του με τους Λονδρέζους: «Ένα νέο κεφάλαιο αρχίζει στο ταξίδι μου με την Άρσεναλ. Μόλις υπέγραψα ένα νέο συμβόλαιο. Η Άρσεναλ για εμένα δεν είναι απλά ένας σύλλογος, στον οποίο ήρθα πριν από επτά χρόνια, κάτι που με κάνει τον μακροβιότερο εν ενεργεία παίκτη της τη δεδομένη στιγμή. Είναι ένα σπίτι, είναι οικογένεια, ευτυχία, ανάπτυξη και φιλοδοξία. Οικογένειά μου Άρσεναλ, σ' αγαπώ!».

Δείτε την ανάρτηση:

A new chapter begins in my journey with Arsenal. I just signed a new contract 😍 Arsenal for me isn’t just a club I joined 7 years ago, which makes me the longest serving player currently ☺️ Arsenal is home, family, happiness, growth, and ambition. My Arsenal family, I love you♥️ pic.twitter.com/yOTw48O2xN