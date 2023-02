Οι Seattle Sounders έβγαλαν φανέλα αφιερωμένη στον... Μπρους Λι (vid)

Μια εντυπωσιακή ιδέα φαίνεται πως είχαν οι άνθρωποι των Seattle Sounders όσον αφορά τη νέα εμφάνιση της ομάδας τους. Η ομάδα από το MLS, αποφάσισε να κυκλοφορήσει τη νέα εμφάνιση με την ονομασία «Bruce Lee», θέλοντας έτσι να τιμήσουν τη ζωή και την κληρονομιά του θρύλου των πολεμικών τεχνών, καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από τον θάνατό του.

Η σχέση άλλωστε του Λι με την πόλη του Σιάτλ, είναι ισχυρή μιας και εκτός του ότι πέρασε εκεί τα πρώτα χρόνια της ζωής του, είναι η πόλη στην οποία θάφτηκε στην ηλικία των 32 ετών.

Η νέα φανέλα είναι σε κόκκινο και μαύρο χρώμα, έχει κίτρινο περίγραμμα και σχέδιο δράκου. Επίσης η υπογραφή του μυθικού Μπρους Λι είναι σφραγισμένη στο κάτω μέρος της εμφάνισης με το σύμβολο του δράκου.

Δείτε εδώ την εντυπωσιακή φανέλα:

Be Water, My Friend.



Introducing The Bruce Lee Kit, a community collaboration inspired by the life and legacy of a global icon. 🐉 pic.twitter.com/Og7Kr2qqOp