Αποθέωση: «Είναι η Τούμπα ή η Μόρντορ» (vid)

Το pyro show των φιλάθλων του ΠΑΟΚ λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης με την ΑΕΚ, κέρδισε τις εντυπώσεις για ακόμη μία φορά και οι εικόνες από την Τούμπα έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Σχολιάστηκαν ιδιαίτερα στα social media, με τη γνωστή σελίδα «These Football Times» στο Twitter να κάνει ειδική μνεία, με το σχόλιο να είναι όλα τα λεφτά. Tίθεται το ερώτημα αν είναι η Τούμπα, ή το βασίλειο του Σάουρον στην ταινία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών».

«Δεν είμαστε σίγουροι αν είναι η Τούμπα ή η Μόρντορ», όπως γράφουν στη λεζάντα την οποία συνοδεύουν με ένα βίντεο από το εντυπωσιακό σκηνικό που δημιουργήθηκε λίγο πριν την έναρξη του ντέρμπι.

Not sure if that’s Stadio Toumbas or Mordor 🔥



pic.twitter.com/1b2IbZgSzs