Λιντς: Ψηλά στη λίστα της ο Χάβι Γκράθια

Διάφορα ονόματα προπονητών έχουν συνδεθεί με τον πάγκο της Λιντς τις τελευταίες εβδομάδες, με τον έγκριτο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, να αναφέρει πως αυτή την στιγμή ο Ισπανός, Χάβι Γκράθια, αποτελεί βασικότατο υποψήφιο για να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία!

Μάλιστα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του, οι δύο πλευρές έχουν ήδη έρθει σε επαφή, ωστόσο ο 52χρονος δεν παίζει... μόνος του για τη θέση, με την οριστική απόφαση της Λιντς να αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες.



Leeds United are now in talks with Javi Gracia as potential new manager, he’s serious candidate for the job to replace Jesse Marsch ⚪️🇪🇸 #LUFC



Club will make internal decision soon on the manager situation — there are two names in the shortlist. pic.twitter.com/hVXLAnN1IR