Ρομάνο: «Δεν υπάρχουν επαφές της Αλ Νασρ με τον Μαρσέλο»

Παρά την έντονη φημολογία για πρόταση της Αλ Νασρ, του Κριστιάνο Ρονάλντο, στον Μαρσέλο ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία επαφή των Σαουδάραβων με τον Βραζιλιάνο αμυντικό.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, ο Μαρσέλο ακόμη δεν έχει βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, μετά την λύση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά για το μέλλον του.

There are no talks ongoing between Al Nassr and Marcelo at this stage — his future remains open 🇧🇷 #transfers



The Brazilian left back is now exploring options after contract terminated with Olympiacos, he’s available on a free transfer — nothing has been decided yet. pic.twitter.com/Qnf2SoL6XC