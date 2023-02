Τότεναμ: Το καταπληκτικό κορεό προς τιμήν του Χάρι Κέιν (vid)

Συγκεκριμένα, πριν τη σέντρα της αναμέτρησης απέναντι στη Γουέστ Χαμ, οι φίλοι της Τότεναμ ύψωσαν ένα εκπληκτικό κορέο με το όνομα του Άγγλου επιθετικού!

Μάλιστα, ο Χάρι Κέιν έζησε τη μοναδική αυτή στιγμή μαζί με την οικογένειά του, κάνοντας την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο παρέα με τις κόρες του.

Harry Kane walks out for West Ham match, greeted by tifo, accompanied by his daughters. Well deserved for Spurs all-time goals leader. ❤️❤️ pic.twitter.com/ODCzy49feJ