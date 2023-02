Τρομερός Ντε Χέα, έπιασε το ιστορικό ρεκόρ του Σμάιχελ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Την τρομερή επίδοση του Πίτερ Σμάιχελ έπιασε ο Νταβίντ Ντε Χεά. Ο Ισπανός τερματοφύλακας κράτησε απαραβίαστη την εστία του στη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Λέστερ και έφτασε τα 180 ματς που δεν έχει δεχθεί γκολ με τους «κόκκινους διαβόλους».

Έτσι, ο Ντε Χέα έπιασε την επίδοση του Πίτερ Σμάιχελ, ο οποίος επίσης είχε 180 clean sheets στην καριέρα του με την Γιουνάιτεντ. Bέβαια, ο Ισπανός τερματοφύλακας έχει αγωνιστεί 521 φορές με τους Άγγλους, ενώ ο Σμάιχελ το κατάφερε αυτό σε 386 αναμετρήσεις.

David De Gea has now kept 180 clean sheets for Manchester United. He has equalled Peter Schmeichel’s all time clean sheets record for Manchester United:



🥇 Peter Schmeichel & DAVID DE GEA - 180

🥈 Alex Stepney - 175

🥉 Gary Bailey - 161



