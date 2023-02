Μάντσεστερ Γιουν. - Λέστερ: Μαρκάρισμα για δύο... κόκκινες από τον Σάμπιτσερ, δεν είδε ούτε κίτρινη (vid)

Ο άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάρσελ Σάμπιτσερ έκανε μαρκάρισμα για δύο κόκκινες στο ματς με τη Λέστερ, όμως δεν είδε ούτε κίτρινη κάρτα.

Συγκεκριμένα, στο 41' ο Αυστριακός πήγε με τις τάπες στο γόνατο του αμυντικού της Λέστερ, Βουτ Φάες, ωστόσο ο ρέφερι όχι μόνο δεν απέβαλε τον μέσο της Γιουνάιτεντ, αντιθέτως δεν του έδειξε ούτε... κίτρινη κάρτα!

Δείτε το μαρκάρισμα:



Man(VAR) United get away with everything. How’s this not a red card for Sabitzer on Faes? Not even a yellow.. #ManvsLEI #leicester #var #cheat pic.twitter.com/aaVFIkIeGF