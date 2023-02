Παναιτωλικός: Ανακοίνωσε τον Νοσιρού

Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Αφέζ Νοσιρού.

Με κάθε επισημότητα είναι πλέον ποδοσφαιριστής του Παναιτωλικού, ο Αφέζ Νοσιρού. Ο νιηριανός χαφ θα αποτελέσει την τελευταία μεταγραφή της ομάδας του Αγρινίου για τη σεζόν 2022-23, με τον παίκτη να βρίσκεται στο Αγρίνιο από την παρασκευή και να ανακοινώνεται σήμερα τελικώς από τα «καναρίνια».



Παρακάτω η ανακοίνωση της ομάδας:

Η ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επίτευξη συμφωνίας με τον Afeez Nosiru.

Ο 24χρονος Νιγηριανός, έχει τρεις συμμετοχές με την Εθνική ομάδα της χώρας του. Έχει αγωνιστεί επίσης στο πρωτάθλημα της Νιγηρίας με τις Kwara United και Niger Tornadoes.

Με την Kwara United μέτρα 88 συμμετοχές και άλλες 11 με τους Tornadoes τόσο στο πρωτάθλημα της Νιγηρίας όσο και στο CAF Confederations Cup. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει αγωνιστεί ως αμυντικός μέσος στο μεγαλύτερο διάστημα της καριέρας του ενώ έχει καλύψει και τη θέση του κεντρικού μέσου.

Καλωσορίζουμε τον Afeez στην ομάδα μας, ως έναν αθλητή με μεγάλο κίνητρο για διάκριση που θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους μας.



PANETOLIKOS FC is pleased to announce its agreement with Afeez Nosiru.

The 24-year-old Nigerian has made three caps with the National team of his country. He has also played in the Nigerian league with Kwara United and Niger Tornadoes.

He had 88 caps with Kwara United and 11 with the Niger Tornadoes, in both the Nigerian league and the CAF Confederations Cup.

He has played as a central midfielder for most of his career while also being able to cover the defensive midfielder position.

We welcome Afeez, a highly motivated athlete who will help our team achieve its goals.