Οργισμένος ο Αρτέτα κορόιδευε τον διαιτητή (vid)

Η Άρσεναλ τα κατάφερε στο «Βίλα Παρκ» στις καθυστερήσεις κόντρα στην Αστον Βίλα, στο πρώτο ματς για την 24η αγωνιστική της Premier League. Nίκησε με 4-2 και συνεχίζει δυνατά τη μάχη με τη Μάντσεστερ Σίτι για την κατάκτηση του φετινού τίτλου, καθώς επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Λίγο πριν από τη λήξη της αναμέτρησης και ενώ το σκορ ήταν στο 2-2, ο Ισπανός τεχνικός των «Κανονιέρηδων» θέλησε να δείξει την οργή του για τις αποφάσεις του διαιτητή.

Και τι έκανε; Τον κορόιδευε μιμούμενος τις κινήσεις του σε μια εικόνα που έγινε viral!

Highlight of the game for me 💀 pic.twitter.com/HNfCnP5pYc