Παναιτωλικός: Οι Νιγηριανοί «ανακοίνωσαν» τον Νοσιρού

Συγκεκριμένα, έσπευσαν να... ανακοινώσουν την προσθήκη του 24χρονου χαφ, Αφίζ Νοσιρού με τη φωτογραφία του στον Παναιτωλικό. Ο Νοσιρού έχει παίξει στην πατρίδα του, τη Νιγηρία με 2 διαφορετικές ομάδες και η τελευταία χρονικά ομάδα του ήταν η Kwara United.

Ο διεθνής Νιγηριανός χαφ είχε υπογράψει από τον Δεκέμβρη με τον σύλλογο του Αγρινίου. Όμως κάποια γραφειοκρατικά θέματα δεν επέτρεπαν να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Breaking: Former @KwaraUnitedFC United midfield maestro, Afeez Nosiru has completed a move to Greece club, @FC_Panetolikos FC.



Congratulations 🎉 pic.twitter.com/ksoGY6oxaS