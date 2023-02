Σειρήνες από Λος Άντζελες για Μαρσέλο!

Με την πόλη του φωτός φλερτάρει ο Μαρσέλο μετά την λήξη της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με συμπατριώτη του δημοσιογράφο.

Όπως έγραψε στο Twitter ο Γκουστάβο Γκιμαράες, οι Los Angeles Galaxy βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τον 34χρονο αριστερό μπακ για να δουν αν μπορεί να προκύψει μεταξύ τους συνεργασία.

Η μεταγραφική περίοδος για το MLS είναι ακόμα ανοιχτή, ενώ παίκτες - κράχτες όπως ο Μαρσέλο ήταν πάντα στο στόχαστρο της ομάδας από το Λος Άντζελες, που στο παρελθόν είχε προσελκύσει παίκτες, όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

A source close to the LA Galaxy tells me that the club is in negotiations to sign the left back Marcelo.



The 34 y/o Brazilian spent four months with Olympiacos where he appeared in 10 games and scored 3 goals. #LAGalaxy #MLS pic.twitter.com/kuQLJ7h8Ot