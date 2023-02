Σαρώνει: Ξανά παίκτης του μήνα ο Άκπομ!

Σπάει τα κοντέρ ο Τσούμπα Άκπομ, ο οποίος κάνει ονειρική σεζόν και με 17 γκολ είναι πρώτος σκόρερ της Championship, οδηγώντας την Μίντλεσμπρο σε πορεία ανόδου προς την Premier League.

Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ ψηφίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά παίκτης του μήνα (αυτή τη φορά για τον Ιανουάριο) και με την απόδοση του δεν αποκλείεται να κάνει χατ-τρικ και για τον Φεβρουάριο!

Nice collection, @cakpom 🔥👏



For the second time this season, Chuba Akpom is your PFA @VertuMotors Championship Fans’ Player of the Month - this time for January. 🏆 #UTB pic.twitter.com/0Lby3sauRT