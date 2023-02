Ολυμπιακός: Ποιος Μαρσέλο; Ο Ροντινέι! – Τα πρώτα «φεγγάρια» στο Ρέντη και την Ελλάδα

Το SDNA έχει το ρεπορτάζ με επίκεντρο τα αγωνιστικά δείγματα γραφής του Βραζιλιάνου δεξιού μπακ, στον πρώτο 1,5 μήνα της θητείας στην ομάδα του Πειραιά – Οι αφίξεις που εκτόξευσαν την ψυχολογία του, η «χημεία» με τον Χάμες και το report για την ελληνική Super League.

Μπορεί η μεταγραφή του Μαρσέλο στον Ολυμπιακό να προκάλεσε σεισμικές δονήσεις στον Πειραιά και να έστειλε 20.000 οπαδούς της πειραϊκής ομάδας στο Καραϊσκάκη για το καλωσόρισμα και την αποθέωση του Βραζιλιάνου παίκτη τον περασμένο Σεπτέμβρη, ωστόσο λίγους μήνες μετά, ένας άλλος παίκτης… by Brazil «κλέβει» τη δόξα του Μαρσέλο.

Η αλήθεια είναι πως ο (new entry) Ροντινέι δεν προκάλεσε τον θόρυβο του συμπατριώτη του κι άλλοτε σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης ρίχνοντας άγκυρα στον Πειραιά.

Ωστόσο εν αντιθέσει με τον Μαρσέλο που πέρα από κάποιες αναλαμπές δεν φαίνεται να υπολογίζεται σοβαρά και να΄χει μέλλον στο Ρέντη, ο Ροντινέι στέλνει το μήνυμα - μέσω των πρώτων αγωνιστικών δειγμάτων γραφής – πως ήρθε για να μείνει και να κάνει τη διαφορά για την ομάδα του Πειραιά στο δεξί άκρο της άμυνας.

Τα 46 παιχνίδια του 31χρονου ποδοσφαιριστή εντός του 2022 με την κάτοχο του Κόπα Λιμπερταδόρες, Φλαμένγκο, δεν ήταν ασφαλώς τυχαία.

Στην πρώτη έξοδο της καριέρας του εκτός Βραζιλίας, ο Ροντινέι δείχνει πως διαθέτει το «πακέτο» να καθιερωθεί στον Ολυμπιακό και να «ξορκίσει» το…φάντασμα του Ομάρ Ελαμπντελαουί στα αποδυτήρια των «ερυθρόλευκων».

Από την ημέρα που ο Ομάρ αποχώρησε από το Ρέντη, οι Πειραιώτες απέτυχαν να βρουν έναν μπακ που θα…θυμίζει Ελαμπντελαουί.

Ο Ροντινέι με το...καλημέρα δείχνει εξαιρετικά στοιχεία, την ώρα που ο ίδιος απολαμβάνει την θητεία στον Ολυμπιακό, το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς και τις συνθήκες ζωής στην Αθήνα.

Εσχάτως μάλιστα ανέβηκε κατακόρυφα η ψυχολογία του λόγω της άφιξής στην Ελλάδα όλων των μελών (σύζυγος και τρία παιδιά) της οικογένειάς του που ήρθαν για μόνιμη εγκατάσταση στην Αθήνα και μάλιστα πήραν και την πρώτη γεύση από την ελληνική κουζίνα σε γνωστό μαγαζί της Γλυφάδας.

By the way, o Ροντινέι θεωρεί πως το ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκεται σε καλό αγωνιστικό επίπεδο κι είναι δύο…ταχυτήτων (το Big -5 κι οι υπόλοιποι), ενώ από τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό την καλύτερη «χημεία» - μέχρι τώρα – την έχει αναπτύξει με τους Χάμες Ροντρίγκες και Ντόη.