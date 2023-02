Φίλος της Μπάγερν Μονάχου πήγε στην εξέδρα των Ultras της Παρί Σεν Ζερμέν φορώντας φανέλα των Βαυαρών μέσα από τη ζακέτα του και δέχτηκε επίθεση όταν τον κατάλαβαν.

UCL. 14.02.2023

PSG - Bayern München.

PSG ultras catch a fan with a hidden Bayern jersey in the home stand.#PSGBAY pic.twitter.com/XtJprZVfwD