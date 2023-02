Yolo στην Τρίπολη και Oh My… Mom για τον Κανός

Yolo (you only live once)!

Ο ΠΑΟΚ μάλλον τα έκανε… Μάτσου Πίτσου. Με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο, θα ασχοληθούμε αργότερα και στην κατηγορία που του πρέπει. Εκείνος που έχει προτεραιότητα τώρα είναι ο Ατένθια. Πίτσου Ατένθια, λοιπόν. Έντεκα συμμετοχές φέτος, ένα γκολ. Ξέρετε ποιο γκολ, σωστά; 36 συμμετοχές στην Ελλάδα, ένα γκολ. Ξέρετε ποιο γκολ, σωστά; Για να το κάνουμε λίγο καλύτερο, όμως, έχει σκοράρει συνολικά 17 φορές στην καριέρα του σε συνολικά 438 ματς, ήτοι ένα ανά 25 ματς, αλλά για να επιστρέψουμε στα… άγλυκα πρώτη φορά σκοράρει στις καθυστερήσεις! Μην το κουράζουμε, ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός είναι ένα από τα πρόσωπα της αγωνιστικής, καθώς το δικό του γκολ έφερε τα πάνω-κάτω στην Τρίπολη και πλήρωσε τον ΠΑΟΚ με το νόμισμα που ο δικέφαλος είχε πληρώσει τον Αστέρα στο ματς του πρώτου γύρου. Να σημειώσουμε ότι είναι το τρίτο συνεχόμενο ματς των δύο ομάδων, που κρίνεται με γκολ μετά την συμπλήρωση των 90 λεπτών!

Αν ψάχνουμε για το πιο όμορφο γκολ της αγωνιστικής, τότε μάλλον πρέπει να στραφούμε προς Λαμία. Ο Ασάν Ντιουσέ θα είχε ανταγωνισμό μόνο από τον Ματιέ Βαλμπουενά, αλλά δεν είναι πάντα το πιο όμορφο που κερδίζει. Ο Σενεγαλέζος άσος του ΟΦΗ για δεύτερη φορά στη σεζόν πετυχαίνει ένα εξαιρετικό γκολ με σουτ έξω από την περιοχή, ο Γάλλος μέσος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση έπειτα από σχεδόν εκατό μέρες με ένα όμορφο τέρμα έξω από την περιοχή, όμως ένα είναι το γκολ της αγωνιστικής. Ο Σέρχι Κανός με την ευχή της μάνας, με την αγάπη της μάνας, με τη φροντίδα της μάνας, με την έλλειψη που καμία αγκαλιά, όσο μεγάλη κι αν είναι, δεν μπορεί να γεμίσει, χάρισε τη στιγμή της αγωνιστικής.

* Tο γκολ του Κανός μετά το 4.15 του βίντεο.