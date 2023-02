«Επιστρέφει στη Σέλτικ το προσεχές καλοκαίρι ο Βασίλης Μπάρκας»

Στη Σκωτία και δη στη Σέλτικ, όπου ανήκει, θα επιστρέψει το καλοκαίρι ο Βασίλης Μπάρκας.

Ο τεχνικός διευθυντής της Ουτρέχτης, Ζόρντι Ζουίνταμ μίλησε για το μέλλον του Έλληνα τερματοφύλακα και υποστήριξε πως παρότι κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις με την ομάδα, το κόστος της μεταγραφής είναι μεγάλο. Έτσι η ομάδα του Τάσου Δουβίκα δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην αγορά των δικαιωμάτων του.

Vasilis Barkas



FC Utrecht technical director Jordy Zuidam has confirmed Vasilis Barkas will return to Celtic this summer.



Despite an impressive campaign so far in the Eredevisie the club are unable to afford the keeper with Zuidam predicting a 'huge' move for Barkas.