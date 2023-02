«Θερμό» επεισόδιο του Αλέγκρι με οπαδό της Γιουβέντους (vid)

Η Γιουβέντους με σύμμαχο και το VAR, νίκησε τη Φιορεντίνα (1-0), όμως εκείνο το γεγονός που προσέλκυσε το ενδιαφέρον ήταν το επεισόδιο Αλέγκρι με οπαδό.

Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι την ώρα του ματς απάντησε σε έντονο ύφος σε έναν οπαδό των Μπιανκονέρι που έβριζε τους παίκτες της ομάδας του και μεταξύ άλλων του είπε «Βούλωσε το και κατέβα κάτω. Ποιο είναι το πρόβλημα σου;».

«Είμαι θυμωμένος γιατί λυπάμαι που παίκτες όπως ο Κεν, ο Ντε Σίλιο και ο Παρέδες αποδοκιμάζονται επειδή βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη στιγμή και όλοι δίνουν τα πάντα. Οι αποδοκιμασίες είναι δεκτές όταν χάνεις, όπως συνέβη μετά την ήττα στη Μόντσα, αλλά το να μπουκάρεις έναν παίκτη μόνο με το όνομα δεν είναι δίκαιο», ανέφερε μετά το παιχνίδι ο τεχνικός της «Γιούβε».



Allegri shouted “Shut up and come down here…” to a fan who was calling out the players. [DAZN] #Juventus pic.twitter.com/bdP8hP9sIf