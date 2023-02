Το fair-play της χρονιάς στην Σκωτία! (vid)

Μεγάλη κίνηση από την Ρέιντζερς στην εντός έδρας αναμέτρηση Κυπέλλου με την Πάρτικ Θιστλ. Με το σκορ στο 1-1 και το ρολόι να δείχνει το 71ο λεπτό, ο Μαλίκ Τίλμαν δεν τήρησε το fair-play και κλέβοντας την μπάλα από αντίπαλο που δεν περίμενε να πιεστεί μετά την επαναφορά της μπάλας, έκανε το 2-1.

Μετά την γενική σύρραξη που ακολούθησε, οι παίκτες των τζερς επέλεξαν να αφήσουν τους παίκτες της αντιπάλου ομάδας να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα δίχως να τους πιέσουν, ώστε να επανορθώσουν αυτό το ηθικό λάθος που έγινε.

Το σκορ έγινε άμεσα 2-2 και η Ρέιντζερς έδωσε ένα σπουδαίο μάθημα ποδοσφαιρικού fair-play, που στο τέλος επιβραβεύτηκε αφού στο 86ο λεπτό ο Σαντς έκανε το 3-2 και έδωσε την πρόκριση στην ομάδα της Γλασκώβης.

