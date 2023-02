Χαμός στη Βαλένθια, μαζική διαμαρτυρία για να φύγει ο Λιμ (vid)

Και χθες οι οπαδοί της Βαλένθια οργάνωσαν μαζική διαμαρτυρία κατά του ιδιοκτήτη πριν το ματς με την Μπιλμπάο. Το «Μεστάγια» ήταν άδειο, αλλά γεμάτοι οι δρόμοι γύρω από το γήπεδο.

Οπαδοί με πανό που έγραφαν «Lim out» και «Lim, go home» διαμαρτυρήθηκαν ξανά για το καθεστώτος ιδιοκτησίας της ομάδας τους και τον επιχειρηματία Πίτερ Λιμ.

Οι οπαδοί ήλπιζαν ότι ο Λιμ θα επανέφερε την ομάδα στο προσκήνιο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του το 2014. Όμως η πώληση πολλών βασικών παικτών, όπως ο Ροντρίγκο, ο Κάρλος Σολέρ, ο Φεράν Τόρες και ο Γκονκάλο Γκέντες σε όλες τις μεταγραφικές περιόδους, αύξησαν την οργή προς έναν διοκτήτη που οι υποστηρικτές της ομάδας θεωρούν απόντα. Η Βαλένθια κατέκτησε το Copa del Rey το 2019 υπό τον Μαρθελίνο, αλλά απολύθηκε μαζί με τον διευθυντή ποδοσφαίρου, Ματέου Αλεμάνι, μετά από διαφωνίες σχετικά με τη μεταγραφική πολιτική.

Mestalla ahead of Valencia v Athletic. There’s a huge fan protest outside, but club security are saying we can’t take any photos of it. So here’s a photo of the empty stadium instead. pic.twitter.com/AXyD9udMws