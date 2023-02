Συμβαίνει και στους... καλύτερους: ο VAR ξέχασε (!) να βάλει τις γραμμές του οφσάιντ στο γκολ της Μπρέντφορντ!

Τρομερά πράγματα στην Πρέμιερ Λιγκ με τον διαιτητή του VAR στην αναμέτρηση της Άρσεναλ με την Μπρέντφορντ να... ξεχνά να βάλει τις γραμμές για να ελέγξει φάση με γκολ!

«Είδα τη φάση από το μόνιτορ και μπορώ να πω ότι ήταν καθαρό οφσάιντ! Είναι απογοητευτικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο σε αυτό το επίπεδο. Ελπίζω να μας δώσουν μέσα στην εβδομάδα μία εξήγηση, γιατί μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί και θα χαρούμε πολύ να την μάθουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. πάρχουν μερικοί βασικοί κανόνες και μερικές βασικές αρχές στο ποδόσφαιρο. Ωστόσο, στο δικό μας παιχνίδι δεν τηρήθηκαν και αυτό ήταν κάτι που μας επηρέασε.

Υπάρχει ξεκάθαρη παρεμπόδιση του παίκτη μας από τον παίκτη της Μπρέντφορντ που είναι οφσάιντ. Όταν είσαι σε αντικανονική θέση δεν γίνεται να κάνεις κάτι τέτοιο και να επηρεάζεις τη φάση. Πλέον δεν έχει κανένα νόημα ό,τι και αν πούμε. Το θέμα είναι ότι μέτρησε ένα γκολ που δεν θα έπρεπε να μετρήσει και εν τέλει χάσαμε δύο ακόμη βαθμούς» είπε ο Μικέλ Αρτέτα μετά το παιχνίδι με την φάση του γκολ της Μπρέντφορντ, που ισοφάρισε σε 1-1, να έχει προκαλέσει γενικά αντιδράσεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας «Daily Mail», ο υπεύθυνος διαιτητής για το VAR, Λι Μέισον, σε αυτόν τον αγώνα έλεγξε μεν τη φάση, αλλά παρέλειψε να βάλει και τις γραμμές για να τσεκάρει το οφσάιντ!

Και... ξεχνόντας τις γραμμές, μάλιστα, έκρινε ότι ο Πίνοκ δεν επηρεάζει την φάση, άρα το γκολ έπρεπε να μετρήσει, όπως και έγινε.

Σε αυτή τη φάση υπήρξε αμυντική αδράνεια των Κανονιέρηδων, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν τρεις κεφαλιές μέσα στην αντίπαλη περιοχή, ο Νόργκααρντ σήκωσε την μπάλα πάνω από τον Ράμσντεϊλ και ο Τόνεϊ με κεφαλιά σε κενή εστία, διαμόρφωσε το 1-1 που έμεινε μέχρι τέλους.

«Η αλήθεια είναι πως το VAR δεν ερεύνησε πλήρως την φάση με τις γραμμές. Οι γραμμές απλώς δεν τοποθετήθηκαν. Κι αυτό είναι ανθρώπινο λάθος. Αν είχαν μπει το γκολ θα είχε ακυρωθεί» είπε στη «Daily Mail» ο ειδικός σε θέματα διαιτησίας και εκπρόσωπος της ένωσης διαιτητών, Κρις Φόι.



VAR not even bothering to check whether this was offside is great banter tbh pic.twitter.com/ryJI05w9wB — Paddy Power (@paddypower) February 11, 2023

Debate: Should the Brentford goal have stood? 👀 pic.twitter.com/qG7EkEoHLf — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) February 11, 2023

VAR is toxic ☣️



🔻Brentford's goal shouldn't stand it was clear offside twice.

may it will be a pivotal moment in the title race.

🔻 Chelsea was robbed, it was 💯 penalty.

🔻 Lemina's 2nd yellow card was absolutely a joke, shame.



Worst decisions pic.twitter.com/mbbRNInRx3 — FPL PREDICTIONS 🎯 (@predictions_fpl) February 12, 2023