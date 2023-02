Το «ευχαριστώ» του Κανός στους παίκτες της Μπρέντφορντ για την συγκινητική αφιέρωση (pic)

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού βιώνει δύσκολες στιγμές μετά τον χαμό της μητέρας του, με τους πρώην συμπαίκτες του στην Μπρέντφορντ να δείχνουν την συμπαράστασή τους.

Αμέσως μετά το γκολ που σημείωσε ο Ίβαν Τόνεϊ κόντρα στην Άρσεναλ, οι παίκτες της Μπρέντφορντ σήκωσαν ένα μπλουζάκι, που ανέγραφε: «Είμαστε όλοι μαζί σου Σέρχι».

Ο Κανός είδε την συγκινητική κίνηση των πρώην συμπαικτών του και θέλησε να τους ευχαριστήσει με μήνυμα που έστειλε μέσα από τον λογαριασμό που διατηρεί στο Twitter.

You are 💔😔 THANK YOU https://t.co/YxjWsngV8z