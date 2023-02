«Είμαστε όλοι μαζί σου»: Συγκινητικό μήνυμα των παικτών της Μπρέντφορντ στον Κανός (vid)

Ισόπαλη με σκορ 1-1 ήρθε η Μπρέντφορντ με την Άρσεναλ, με τους παίκτες των «σφηκών» να μην ξεχνάνε τον Σέρχι Κανός, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, ο Ιβάν Τόνεϊ σκόραρε στο 74ο λεπτό, ισοφαρίζοντας σε 1-1 για την ομάδα του και αφιέρωσε το γκολ στον πρώην συμπαίκτη του, ο οποίος πριν λίγες μέρες έχασε ξαφνικά τη μητέρα του, σηκώνοντας μία φανέλα που έλεγε πως είναι όλοι στο πλευρό του σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει.

Δείτε εδώ το βίντεο:

LOVELY MOMENT Ivan Toney scores and then pays tribute to Brentford teammate Sergi Canos’ mother, who passed away this week. Touching show of support by the West London squad. ❤️ pic.twitter.com/FOJHsxMHrD