Ο 38χρονος κεντρικός αμυντικός αποτελεί την σταθερά των Λονδρέζων στο κέντρο της άμυνας, με τον Τιάγκο Σίλβα να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια έως το 2024.

Ο Βραζιλιάνος, μετρά φέτος 24 συμμετοχές με την Τσέλσι έχοντας και δύο ασίστ, δείχνοντας πόσο σημαντικός είναι για την ομάδα του, ακόμη και σε αυτή την ηλικία.

