Αυτοί είναι οι φιναλίστ για το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή της χρονιάς

Έγιναν γνωστοί το απόγευμα της Παρασκευής οι τρεις φιναλίστ για το βραβείο The Best FIFA Men's player για το 2022.

Η FIFA ανακοίνωσε την Παρασκευή τους τρεις φιναλίστ το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή για το 2022. Στη λίστα της Ομοσπονδίας βρίσκονται οι αστέρες της Παρί Σεν Ζερμέν, Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Μπαπέ και ο αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης, Καρίμ Μπενζεμά.

Όσον αφορά τη λίστα για την κορυφαία παίκτρια της χρονιάς στην τριάδα βρίσκονται οι Μπεθ Μεντ, Άλεξ Μόργκαν και η νικήτρια της προηγούμενης χρονιάς, Αλέξια Πουτέγιας.

Αυτά τα δύο βραβεία απονέμονται στους κορυφαίους παίκτες του γυναικείου και ανδρικού ποδοσφαίρου όπως ψηφίστηκαν από μια διεθνή επιτροπή που περιλαμβάνει αντίστοιχα τους σημερινούς προπονητές όλων των εθνικών ομάδων γυναικών/ανδρών, τους σημερινούς αρχηγούς όλων των εθνικών ομάδων γυναικών/ανδρών, δημοσιογράφους και φιλάθλους εγγεγραμμένους στο FIFA.com.

Όλοι οι νικητές των «The Best FIFA Football Awards 2022» θα γίνουν γνωστοί και θα στεφθούν σε ειδική τελετή τη Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023 στο Παρίσι.

🚨 We have our finalists for #TheBest FIFA Men's Player Award!



🇫🇷 @Benzema

🇦🇷 Lionel Messi

🇫🇷 @KMbappe