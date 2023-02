Κάτοικος Λονδίνου ο Τιάγκο Σίλβα μέχρι το 2024

Κάτοικος Λονδίνου αναμένεται να είναι για ακόμη ένα χρόνο ο Τιάγκο Σίλβα. Ο 38χρονος αμυντικός, σύμφωνα με τον -ειδικό σε μεταγραφικά θέματα- Φαμπρίτσιο Ρομάνο, έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας του με τους Μπλε, μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

Ο Βραζιλιάνος, μετρά φέτος 24 συμμετοχές με την Τσέλσι έχοντας και δύο ασίστ, δείχνοντας πόσο σημαντικός είναι για την ομάδα του, ακόμη και σε αυτή την ηλικία. Αν όλα επιβεβαιωθούν, ο πολύπειρος αμυντικός θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την ομάδα του δυτικού Λονδίνου, μέχρι -σχεδόν- να κλείσει τα 40 του χρόνια.

EXCL: Chelsea have now reached full verbal agreement with Thiago Silva on a new contract valid until June 2024, here we go! 🚨🔵🇧🇷 #CFC



Draft of new deal being prepared— it’s all done and agreed verbally as Thiago has given the green light.



New contract to be signed soon. pic.twitter.com/tvcwaJwDeZ