Με 4-3-3 και πολλές αλλαγές η ενδεκάδα του Ολυμπιακού!

Νέο σχήμα και αρκετές αλλαγές σε πρόσωπα από τον Μίτσελ στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Novibet, κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Ισπανός τεχνικός παρατάσσει τον Ολυμπιακό στην OPAP Arena με τρία κεντρικά χαφ μετά από καιρό, σε διάταξη 4-3-3, ενώ κάνει και πέντε αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα σε σχέση με την ομάδα που ξεκίνησε το ντέρμπι του πρωταθλήματος κόντρα στον ΠΑΟΚ την περασμένη Κυριακή.

Συγκεκριμένα, ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια αντί του Πασχαλάκη, ο Βρουσάι στο δεξί άκρο της άμυνας αντί του Ροντινέι, ενώ τον ρόλο του τρίτου κεντρικού χαφ θα έχει ο Σαμασέκου που αντικαθιστά ουσιαστικά τον Χάμες. Στο δεξί άκρο της επίθεσης ξεκινά ο Γκάρι Ροντρίγκες με τον Μασούρα να μένει εκτός, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Ελ Αραμπί αντί του Μπακαμπού. Οι 6 που «επιστρέφουν» είναι οι Ντόη-Παπασταθόπουλος στα στόπερ, ο Ρέαμπτσιουκ στο αριστερό άκρο της άμυνας, οι Εμβιλά-Χουάνγκ στο κέντρο και ο Μπιέλ στα εξτρέμ.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ρέαμπτσιουκ, Ντόη, Παπασταθόπουλος, Βρουσάι, Σαμασέκου, Εμβιλά, Χουάνγκ, Μπιέλ, Γκάρι Ροντρίγκες, Ελ Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #GreekCup #AEKOLY #Stoiximan pic.twitter.com/MgWTZWjFTx