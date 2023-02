Γιακουμάκης: Η Ατλάντα Γιουνάιτεντ τον ανακοίνωσε επικό βίντεο αεροπειρατείας (vid)

Ο Γιώργος Γιακουμάκης ανήκει και τυπικά στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ, η οποία νίκησε την Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς στη μονομαχία και απέκτησε τον Έλληνα επιθετικό.

Μάλιστα, είναι εξαιρετικά πρωτότυπος ο τρόπος ανακοίνωσης της μεταγραφής στα social media, όπου σε βίντεο εμφανίζεται ένα αεροπλάνο να να κατευθύνεται προς την Ιαπωνία, αλλά να αλλάζει πορεία για να πάει στις ΗΠΑ.

Το deal μεταξύ της αμερικανικής ομάδας και της Σέλτικ προβλέπει την καταβολή 4.820.000 ευρώ και τον 28χρονο διεθνή φορ να ταξιδεύει στο Μεξικό, όπου και κάνει προετοιμασία η νέα ομάδα του.

Ladies and gentlemen... we got him 🇬🇷 pic.twitter.com/WZ2iQfu7NE