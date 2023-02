Νιούκαστλ: Αγόρασε... ξανά οικόπεδο πίσω και ετοιμάζει επέκταση του γηπέδου της!

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Αγγλία το διοικητικό σχήμα των Σαουδαράβων που ηγείται της Νιούκασταλ, αγόρασε...ξανά μεγάλη έκταση που η προηγούμενη ιδιοκτησία είχε πουλήσει πριν από τέσσερα χρόνια. Ο χώρος βρίσκεται ακριβώς πίσω από το ένα πέταλο του γηπέδου και αναμένεται να αξιοποιηθεί σε ενδεχόμενα πλάνα επέκτασης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, η συμφωνία οριστικοποιήθηκε εντός της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ επισημαίνεται πως η διοίκηση Μάικ Άσλεϊ είχε προχωρήσει σε πώληση για ένα ποσό λίγο πάνω από τα δέκα εκατ. ευρώ. Το ιδιωτικό γκρουπ στο οποίο και άνηκε τα τελευταία χρόνια η συγκεκριμένη έκταση φαίνεται να πείστηκε να πουλήσει, μετά από διαπραγματεύσεις διάρκειας μεγαλύτερης του ενός έτους και βέβαια λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα το αζημίωτο.

EXCLUSIVE: Newcastle make breakthrough on St James' Park expansion plans, buying back the land behind the stadium, after it was sold by Mike Ashley @CraigHope_DM https://t.co/gmrSizPPuM