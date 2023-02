Επίσημα ο Τεντέσκο στον πάγκο της εθνικής ομάδας του Βελγίου

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ αποχώρησε από τον πάγκο των Βέλγων μετά την αποτυχία στο Μουντιάλ του Κατάρ, ο ίδιος ανέλαβε την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας και σήμερα έγινε επίσημα γνωστός ο αντικαταστάτης του.

Ο 37χρονος Ιταλός τεχνικός αναλαμβάνει για πρώτη φορά εθνική ομάδα έχοντας προϋπηρεσία σε Ερτζγκέμπιργκε Άουε, Σάλκε, Σπαρτάκ Μόσχας και Λειψία.

Με την τελευταία κατέκτησε την περασμένη σεζόν το Κύπελλο Γερμανίας για να απολυθεί όμως στις αρχές του περασμένου Σεπτέμβρη μετά από την εντός έδρας ήττα με 4-1 από την Σαχτάρ στους ομίλους του Champions League.

Domenico Tedesco is the new head coach of our Devils. Good luck, coach! 🤝🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/KeHHPbVpB3