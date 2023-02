SUN: «Στη Μάντσεστερ Σίτι πιστεύουν ότι ο Γκουαρδιόλα θα παραιτηθεί»

Οι «Πολίτες» θα ερευνηθούν από ανεξάρτητη αρχή για περίπου 100 παραβάσεις που αφορούν οικονομικά ζητήματα και υπάρχουν πολλές πιθανότητες να τιμωρηθούν αυστηρά.

Ο Ισπανός τεχνικός είχε δηλώσει τον Μάιο του 2022 την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας αν έχει εξαπατηθεί και ο ίδιος από την διοίκηση του συλλόγου, καθώς οι ιδιοκτήτες τον είχαν διαβεβαιώσει προσωπικά ότι δεν έχουν υπάρξει παρατυπίες.

Μετά την ήττα από την Τότεναμ, ο πρόεδρος της Σίτι Καλντούν αλ Μουμπάρακ μάζεψε το προπονητικό επιτελείο και τους παίκτες και τους ενημέρωσε σχετικά με την έρευνα καθώς η είδηση ήταν έτοιμη να... σκάσει.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας SUN, οι άνθρωποι των «Πολιτών» εκτιμούν ότι ο Γκουαρδιόλα όντως θα παραιτηθεί, μένοντας πιστός στις δηλώσεις που είχε κάνει, και αυτό θα συμβεί πριν ανακοινωθεί η τιμωρία τους συλλόγου για τις παραβάσεις.

Η διοίκηση του συλλόγου ελπίζει ότι αυτό δεν θα γίνει πριν από το τέλος της φετινής σεζόν, καθώς θεωρείται ότι θα πάρει αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθούν οι έρευνες των αρχών και κατόπιν να ανακοινωθεί μια ενδεχόμενη ποινή.

🔙 in 2022 Pep Guardiola said he would quit Man City if he felt the club had lied to him 😬#TelegraphFootball | #MCFC pic.twitter.com/qwWOKvj1Zy